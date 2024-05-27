ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة مرافق قنا بعد افتتاحه مباشرة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال "الداودي"، إن الهدف من إنشاء المركز القيام بأعمال الرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من جوجل "google earth"، وكشف بالإحداثيات المطلوبة كما يقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية، وإنشاء قواعد البيانات بالـGIS (نظم المعلومات الجغرافية).

وأكد المحافظ، أن الخدمات التي سيقدمها المركز بأسعار رمزية وبما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى، بالإضافة إلى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة في تطوير الشبكة، وتوفير البيانات الدقيقة.

ووجه محافظ قنا، شركات المرافق العاملة بالمحافظة وشركات المقاولات والوحدات المحلية والمديريات بضرورة إتاحة كل المعلومات والخرائط الورقية والرقمية والإحداثيات كل فيما يخصه لإنشاء قاعدة بيانات مجمعة وموحدة على مستوى المحافظة لجميع المرافق والبنية التحتية.

وتابع: "نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة على تقديم كل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتذليل جميع العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية لرضاء المواطنين، ورفع المعاناة عنهم".