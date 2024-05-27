وزير الإعلام اليمني: على الحوثيين الالتحاق بمفاوضات الأسرى بجدية لإنجاز التبادل الكامل تنفيذا لاتفاق ستوكهولم

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، "إن إعلان مليشيا الحوثي، ما اسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل" اكذوبة جديدة".

وأضاف الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن هذه الأكذوبة تهدف الى تبييض سجل مليشيا الحوثي الإجرامي، و تندرج ضمن الاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين".

وأشار الإرياني إلى "أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسرياً لأعوام دون توجيه اي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم".

وأردف بالقول"إن مليشيا الحوثي أذا كانت جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للاسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها".

وتابع"كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان" بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي، وادانة جرائم الاختطاف والاخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم".

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة من طرف واحد، أفرجت من خلالها عن أكثر من مئة أسير ومحتجز من طرف الحكومة الشرعية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.