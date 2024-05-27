صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة العراقية الخاصة بالسياسة النقدية

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بإجراءات الحكومة العراقية الخاصة بالسياسة النقدية.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي اليوم، أن التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024 أشاد بإجراءات الحكومة العراقية، ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي.

وأشار التقرير إلى أن البنك اتخذ عدة إجراءات تهدف إلى استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي، لافتا إلى أنه قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 بالمئة إلى 7.5 بالمئة وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 بالمئة إلى 18 بالمئة، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق وقد أسهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

وأكد أن الإصلاحات المهمة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

ونوه بأن العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلا عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة.