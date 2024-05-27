حماس: لم يصلنا شيء من الوسطاء بشأن استئناف المفاوضات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة لم يصلها شيء من الوسطاء فيما يخص استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت: «المطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كلّ قطاع غزَّة، وليس في رفح وحدها، وهذه نقطة الارتكاز، ونقطة البداية».

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بدوله وحكوماته ومؤسساته، وهو يرى حرب الإبادة من خلال الجرائم والمجازر البشعة، المتواصلة بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة؛ مطالبٌ اليوم، وليس غداً، باتخاذ موقف واضحٍ بإدانتها ورفضها.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بإنهاء هذا العدوان الهمجي، وتجاوُز الإرادة الأمريكية الظالمة وضغوطها، كما أنه على مجلس الأمن الدولي، إصدارُ قرارٍ بإنفاذ أوامر محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان فوراً، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية لشعبنا، والوقود والمستلزمات الطبية لمستشفياتنا، وإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي صنعتها آلة الاحتلال الحربية.

وتابع: «ندعو المجتمع الدولي إلى ترجمة قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية إلى عقوبات ضدَّ الكيان الصهيوني، وعلى رأسها وقف التّمويل بالسّلاح والعتاد العسكري، الذي يستخدمه هذا الاحتلال النازي في ارتكاب المجازر وليس آخرها مجزرة رفح أمس».