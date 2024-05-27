الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتفق على تعميق العلاقات الاقتصادية

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اتفقت قوى شرق آسيا الكبرى، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على تعميق العلاقات الاقتصادية وإحياء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وأكدت القوى، في إعلان مشترك بعد قمة في العاصمة الكورية الجنوبية سول، التزامها بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية والالتزام بالحلول السياسية للقضايا بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

كما تضمن بيان الدول الثلاث دعوات للتعاون في مجالات التنمية المستدامة والرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا وإدارة الكوارث.

وشارك في القمة الثلاثية في سول رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال يون، في مؤتمر صحفي، إن الدول الثلاث "قررت عقد اجتماعات ثلاثية منتظمة".

واتفقت القوى على أن تلك الاجتماعات ذات"أهمية قيمة لتنشيط التعاون الثلاثي".

وكانت تلك هى القمة الثلاثية التاسعة لهذه الدول، لكنه الأول منذ ديسمبر 2019 بسبب جائحة كورونا والتوترات بين كوريا الجنوبية واليابان، الحليفتين للولايات المتحدة، واللتين تحسنت العلاقات بينهما منذ ذلك الحين.

وترتبط كلا من كوريا الجنوبية واليابان بالصين ارتباطا وثيقا من خلال العلاقات التجارية، فيما تشتركان كذلك في مخاوف واشنطن بشأن تزايد نفوذ بكين.