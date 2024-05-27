رونالدو ينتزع عرش حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي

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انتزع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عرش عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي.

نجح رونالدو في تجاوز رقم عبد الرزاق حمد الله التاريخي كأفضل هداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.

سجل رونالدو هدفين في مرمى اتحاد جدة بالكلاسيكو مساء الإثنين على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الأخيرة (34) من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 8 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

ويُعد هذا هو أعلى رقم تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين في (2008-2009)، وتجاوز الرقم الذي سجله حمد الله في موسم 2018-2019 بقميص النصر.