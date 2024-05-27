الخارجية الصينية: قادة العديد من الدول والمنظمات أكدوا الالتزام بمبدأ الصين واحدة

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم، أن قادة العديد من الدول ورؤساء المنظمات الدولية أكدوا على التزامهم بمبدأ الصين واحدة.

وصرح وانج بذلك خلال مؤتمر صحفي يومي ردا على استفسار ذي صلة ونقلا عن تصريحات لقادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية.

وقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف إن كازاخستان ملتزمة بشدة بمبدأ صين واحدة وهذا الموقف لن يتغير أبدا.

وأشار الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف إلى أن الانتخابات في منطقة تايوان هي شأن داخلي للصين ولا يحق للدول الأخرى التدخل فيها أو توجيه أصابع الاتهام إليها. وشدد مرة أخرى على أن التزام بلاده بالتمسك الصارم بمبدأ صين واحدة لن يتزعزع أبدا.

وأعرب رئيس قيرغيزستان صدر جباروف عن دعمه القوي للصين في القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانج وهونج كونج وشيتسانج.

من جهته، قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إن باكستان تتمسك بقوة بمبدأ صين واحدة، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.

وأشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم والنظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة وأي محاولة لتقويض مبدأ صين واحدة محكوم عليها بالفشل.

وأعرب تانيتي ماماو، رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، عن دعمه للموقف الصحيح الذي تتمسك به الصين بشأن ضمان إعادة التوحيد الوطني وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي، والتزام بلاده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758.

واعتمدت الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قرارا يؤكد مجددا الالتزام بمبدأ صين واحدة.

وأشار رئيس وزراء جويانا مارك فيليبس إلى أنه لا يدعم تايوان في الانضمام إلى أي منظمة دولية تتطلب دولة ذات سيادة أو المشاركة في المؤتمرات الدولية.

وقال رئيس وزراء تونجا هواكافاميليكو سياوسي سوفاليني إن بلاده ملتزمة بمبدأ صين واحدة وتدعم بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تدعم الصين في تحقيق إعادة التوحيد الوطني بشأن مسألة تايوان، وهذا الموقف واضح للغاية.

وقال وزير خارجية صربيا ماركو ديوريتش إن صربيا لديها سياسة واحدة فقط بشأن مسألة تايوان وهي أن سيادة ووحدة وسلامة أراضي الصين لا يمكن انتهاكها.

وقال وانج إن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا ورئيس الجمعية الوطنية في بوتسوانا فاندو سكليماني ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية لاوس سالومكساي كوماسيث ومكتب الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمدير التنفيذي لمركز الجنوب والأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، أكدوا صراحة التزامهم بالتمسك بمبدأ صين واحدة.