رئيس جامعة العلمين الأهلية يستقبل مسئولي المنح بالجامعة الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وإيهاب عبدالله مدير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وداليا حمادة منسق برنامج المنح الجامعية لطلاب جامعة العلمين الدولية، اليوم الاثنين، في زيارة للجامعة على مدار يومين متتاليين، وبحضور عمداء الكليات، ومديري البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة.

وتم خلال الزيارة مناقشة جميع الإمكانيات والفرص التي يمكن للجامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تقدمها لطلابها، كما نوقش إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفى اجتماعه مع عمداء الكليات المعنية، أوضح إيهاب عبدالله مدير برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تاريخ برنامج المنح مبدياً سعادته بإنضمام جامعة العلمين الدولية منذ 3 سنوات إلى تحالف الجامعات المتعاون معها برنامج المنح الجامعية، كما استعرض الخدمات التي تقدمها إدارة المنح للطلاب التي تشملهم المنح.

من جانب الجامعة استعرض عمداء الكليات ومديري البرامج المعايير المتميزة التي تتبعها الجامعة والتي تتيح لها انتقاء أفضل أعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات ليقدموا تجربة أكاديمية رائدة لطلاب الجامعة، والذين بدورهم يثبتوا جدارتهم واستحقاقهم دوماً، حيث إن بعض طلاب الجامعة نشروا أبحاثاً علمية وسجلوا براءات اختراع في مجالات دراستهم.

كما أكد عمداء الكليات ومديري البرامج أن الجامعة لا تغفل دور الأنشطة الطلابية كونها من أحد أهم جوانب العملية التعليمية والتي تعمل على تكوين شخصية الطالب تكويناً صحيحاً متكاملاً.

كما استعرض ما تبذله الجامعة من جهود حثيثة في ربط المجال الأكاديمي بالقطاع الصناعي، والتي أثمرت عن تقديم فرص تدريبية متميزة لطلاب الجامعة من جميع المجالات في العديد من المؤسسات والشركات الصناعية ذات الصلة بمجال دراستهم.

كما تم استعراض ما تبذله الجامعة من جهود تطويرية في سبيل تقديم أفضل الخدمات اللوجيستية لكل طلاب الجامعة وخطة الجامعة لتطوير تلك الخدمات خلال بداية العام المقبل.

جدير بالذكر أن برنامج المنح الجامعية، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوفر عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية ممولة بالكامل في البرامج التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة ذات الرسوم في الجامعات الحكومية، لمدة 4 أو 5 سنوات في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة التي تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030 للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

يتضمن البرنامج عددًا من المزايا الأكاديمية وغير الأكاديمية من بينها فرصة دراسة فصل دراسي في إحدى جامعات الولايات المتحدة، وبرنامج لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية وبرنامج لتنمية المهارات القيادية وريادة الأعمال.