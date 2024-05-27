وزارة الصحة اللبنانية تدين استهداف إسرائيل مستشفى بجنوب لبنان

أدانت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الإثنين، بأشد العبارات استهداف إسرائيل لمستشفى في مدينة "بنت جبيل" بجنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح سبعة مدنيين وثمانية من العاملين في القطاع الصحي، معتبرةً أن الاستهداف جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت وزارة الصحة، بأشد العبارات "القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، والذي أسفر عن استشهاد مدني وجرح سبعة مدنيين بالإضافة إلى ثمانية عاملين صحيين في المستشفى أثنين منهما بحال خطرة، بالإضافة إلى تدمير مدخل المستشفى وواجهته".

واعتبرت أن "هذا القصف الغاشم، جريمة حرب مكتملة الأركان ويشكل حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات المتكررة والصارخة التي يمارسها العدو الصهيوني بحق المنشأت الصحية والعاملين الصحيين في لبنان، مخالفاً بذلك كل قوانين حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، وكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية العاملين في المجال الصحي واحترامهم وتوفير الأمان لهم خلال النزاعات المسلحة".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بإدانة هذا العدوان السافر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم البشعة والمتكررة ومحاسبة مرتكبيها".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن تأدية واجبها الإنساني والوطني"، مشيرةً إلى أنها ستستمر في "رفع الصوت عاليًا للدفاع عن حقوق مواطنيها وحماية مقدمي الخدمات الصحية، مستمدةً الثبات من مبادئ العدالة والقانون الدولي".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد أغارت صباح اليوم، عند مدخل مستشفى "صلاح غندور" في منطقة "صف الهوا" في مدينة "بنت جييل" مستهدفةً بصاروخ موجه دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط قتيل و15 جريحاً.