 حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا بشروط المقاومة.. وربما لا يعودون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا بشروط المقاومة.. وربما لا يعودون

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:11 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن بطولات كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة المستمرة في التصدّي الأسطوري لجيش الاحتلال في كافة المحاور من قطاع غزة تكذب مزاعم الاحتلال بضرب المقاومة في غزَّة أو ردعها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت، أن هذه البطولات تؤكد أن المقاومة تدير معركة طوفان الأقصى بكل قوَّة وبسالة وحكمة واقتدار.

وأشار إلى أن محاولات الاحتلال اليائسة تصعيده العسكري عبر ارتكاب المزيد من المجازر في كامل القطاع لن تفلح في ممارسة الضغط من أجل تحقيق أيّ نصر مزعوم.

وشدد على أنه لا يوجد أمام الاحتلال إلا الرّضوخ والاستجابة لشروط المقاومة.

ونوه بأن الاحتلال لن يستعيد أسراه إلاَّ وفق شروط المقاومة التي قُدّمت للوسطاء في مصر وقطر، عبر صفقة حقيقية وجادة.

وحذر من أنه كلّما تأخّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وداعميه عن هذا الاستحقاق، فإن المزيد من أسراه يفقدون حياتهم على يد جيشهم وبالقصف الإسرائيلي وبالصواريخ الأمريكية، وفق قوله.

وشدد على أن استمرار التهرّب والمماطلة واستمرار القصف والعدوان، يعني أنَّ أسرى الاحتلال قد لا يعودون إلاّ جثثا، وربَّما لا يعودون.

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