﻿وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة الأوضاع في حرب أوكرانيا وغزة

يجتمع وزراء خاجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل في وقت لاحق، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يناقشوا أوضاع الحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غزة، علاوة على الانتخابات المقبلة في فنزويلا و"قانون العملاء الأجانب" الجديد في جورجيا.

وسيبحث الوزراء دعم التكتل لجهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء المساعدات العسكرية.

وكان وزراء مالية التكتل قد أعطوا يوم الثلاثاء الماضي الموافقة النهائية على استخدام عائدات الأصول -ولكن ليس مصادرة الأصول ذاتها- من أجل "الدفاع الذاتي العسكري لأوكرانيا وإعادة الإعمار"، وفقا لما ورد على حساب الحكومة البلجيكية -التي تترأس المحادثات- عبر منصة "إكس".

وسيناقش وزراء الخارجية أيضا العقوبات على روسيا، وفقا لما قاله دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي.

وفرض التكتل حتى الآن 13 حزمة من العقوبات على روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بتقديم موجز للوزراء بشان التقدم المحرز في الحرب عبر مؤتمر فيديو في بداية الاجتماع.

ومن بين القضايا الأخرى التي من المقرر مناقشتها التوتر في الشرق الأوسط والحرب في قطاع غزة، وسوف يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع نظرائهم في السعودية، والأردن، ومصر، والإمارات، وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء ما إذا كانوا سيرسلون وفدا من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في فنزويلا من عدمه، والتي من المقرر أن تجرى في 28 يوليو المقبل.

كما أنه مدرج على جدول أعمال الاجتماع مسألة تبني جورجيا مؤخرا لقانون يلزم المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي بالتسجيل "كعملاء أجانب".