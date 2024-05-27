أعربت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر عن الشعور بالفزع من الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم اللاجئين التابع للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت دي سوتر في تصريحات أوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية إن "قتل المدنيين والأطفال عشوائيا مخالف للقانون الدولي وينتهك أمر محكمة العدل الدولية".

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء أمس الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال حيث قصفت خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات، وفقا لما نقله تلفزيون فلسطين.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



