ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة في الإسكندرية تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة سيدة لكيان تعليمي "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات، والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات مزورة، أكلاشية، عقود خالية البيانات معدة للتزوير، كارنيهات دراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه، جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.