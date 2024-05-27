متحدث الاتحاد الأوروبي: نواصل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل، إن هناك تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن الاتحاد يدعم السلطة الفلسطينية للمضي قدما نحو حل الدولتين، مشيرًا إلى عقد اجتماع أوروبي عربي اليوم، لإحياء عملية السلام ودعم السلطة الفلسطينية.

وذكر أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة تعزيز حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية، معقبًا: «نبذل جهودا مشتركة مع مصر ودول أخرى في المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية».

واستطرد: «نواصل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، كما أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية يمثل انتهاكا لقرارات العدل الدولية».

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين الأبرياء، مختتمًا: «السكان في قطاع غزة يعانون انعداما بالأمن الغذائي ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات».