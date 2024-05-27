 إدارة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة تخشى وفاة ألفي شخص عقب انهيار أرضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة تخشى وفاة ألفي شخص عقب انهيار أرضي

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 10:23 ص

عقب انهيار أرضي مدمر في بابوا غينيا الجديدة، تخشى إدارة الكوارث الوطنية في الدولة الجزرية من مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص، وفقا لبيان صادر عن السلطة الحكومية اليوم الاثنين.

ووقع الانهيار الأرضي يوم الجمعة الماضي في منطقة مرتفعة نائية.


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