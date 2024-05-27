إدارة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة تخشى وفاة ألفي شخص عقب انهيار أرضي

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عقب انهيار أرضي مدمر في بابوا غينيا الجديدة، تخشى إدارة الكوارث الوطنية في الدولة الجزرية من مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص، وفقا لبيان صادر عن السلطة الحكومية اليوم الاثنين.
ووقع الانهيار الأرضي يوم الجمعة الماضي في منطقة مرتفعة نائية.