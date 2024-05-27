 ضبط 611 طنا من الأرز منتهية الصلاحية داخل مصر بدمياط - بوابة الشروق
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ضبط 611 طنا من الأرز منتهية الصلاحية داخل مصر بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 7:18 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 7:18 م

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارة تموين الزرقا لاكتشاف أطنان من الأرز المنتهي الصلاحية داخل مضرب أرز في مدينة الزرقا.

تمكنت المديرية من ضبط كمية الأرز التي كانت معبأة ومعاد توزيعها بتواريخ إنتاج جديدة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط اليوم، أن المديرية تمكنت من ضبط 611 طنًا من الأرز داخل أحد المضارب خلال حملة بالتعاون مع إدارة تموين الزرقا.

تم تحرير محضر بالمخالفات، وعلى الفور تحركت الأجهزة الرقابية إلى المخازن وتم ضبط كمية أرز من إنتاج سنوات ماضية، وتم تحرير المحاضر اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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