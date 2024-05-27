محافظ أسيوط يؤكد متابعة صرف المنح للعمالة غير المنتظمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاصة شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء ما تم إنجازه وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية من الخطة المقررة والمبادرات والفعاليات، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من الخطة الموضوعة في القطاعات المختلفة، فضلا عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات والعمل على تفعيل المزيد من الخدمات وتحسينها خاصة محور التدريبات والتمكين الاقتصادي.

ووجه محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية لسير العمل خلال فترة صرف المنح للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال، لافتا إلى أهمية تنفيذ المبادرات والفعاليات والتدريبات وورش العمل الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية وإحياء ودعم القرى المنتجة والعمل على لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة وفقا للإمكانات المتاحة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشار إلى العمل على تنفيذ وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشأت لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت مع توعية العاملين بهذه المنشأت سواء الحكومية أو الخاصة في هذا الشأن عن طريق عقد الندوات والمبادرات والملتقيات.