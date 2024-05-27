رئيس وزراء سلوفينيا يصل إلى الجزائر

وصل الوزير الأول السلوفيني (رئيس وزراء سلوفينيا) روبرت جولوب، اليوم الإثنين إلى الجزائر في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقا.

وكان في استقبال جولوب بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري نذير العرباوي، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وينتظر أن يبحث جولوب، مع المسؤولين الجزائريين مجالات التعاون الثنائي أبرزها الطاقة وتموين الدولة الأوروبية بالغاز، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية والوضع المأساوي في قطاع غزة.

كان جولوب، أعلن أن حكومة بلاده بدأت الجمعة الماضي، إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنفذ ما وعدت به في مارس الماضي.

وقال جولوب، إن الأهوال التي نراها كل يوم في قطاع غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف، داعيا الكيان الصهيوني إلى التوقف فورا عن هجماته على غزة واللجوء إلى طاولة المفاوضات.