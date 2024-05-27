جامعة بني سويف تحصد 5 جوائز بمجال الفنون التشكيلية والأفلام القصيرة بمهرجان إبداع 12

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول طلاب الجامعة على 5 جوائز في مجال الفنون التشكيلية والأفلام القصيرة، وذلك خلال حفل ختام مهرجان إبداع في نسخته الـ12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية” بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وحصلت الطالبة إسلام أحمد فتحي كلية الآداب، المركز الأول في مجال النحت غير متخصص، وحصل الطالب مكاريوس راضي يوسف كلية الحقوق المركز الأول في مجال التصوير الملون غير متخصص، وحصل الطالب أحمد شوقي سيد كلية الحقوق المركز الثاني نحت غير متخصص، وحصل الطالب محمد هشام عبد اللطيف، بكلية الفنون التطبيقية المركز الثاني في مجال الأشغال الفنية متخصص، وحصل الطالب أحمد مصطفى محمد عبد الفضيل بكلية الإعلام المركز الثاني في مجال الأفلام القصيرة متخصص.

فيما أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكل المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وأن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب في بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامه.