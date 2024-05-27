جامعة قناة السويس تحصد 6 جوائز بمهرجان إبداع

حصل طلاب جامعة قناة السويس على 6 مراكز متقدمة فى الدورة 12 لمهرجان إبداع الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة وحضر الفائزون حفل توزيع الجوائز الذى عقد فى قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، مؤكدا تقديم كل الدعم لجميع المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات والأنشطة الطلابية خاصة أن الجامعة تذخر بالطاقات الإبداعية المتميزة.

وأوضح مندور أن إبداع من أهم المسابقات التي تشمل المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية".

حضر حفل التكريم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذى أكد أن مهرجان إبداع أحد أهم المسابقات المعنية باكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات، بجانب اهتمام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالطلاب الموهوبين ودعمهم للمشاركة فى الأنشطة والمهرجانات المختلفة.

وحصد الجوائز من الطلاب الفائزين مريم جلال السعيد محمد في التأليف المسرحي، محمد عوني محمد المصيلحي في الشعر العامي، محمد عيد بدوي في الغناء الفردي، وحقق فريق الابتكارات العلمية الذى يضم يوسف إبراهيم أحمد، نشوة أحمد على محمد، محمد حاتم محمد أحمد، أمنية أحمد، المركز الثاني في مسابقة الابتكارات الهندسية، فيما حصل الفريق المشارك فى مجال الغناء الجماعي على المركز الثالث، والفريق المشارك في مجال الفنون الشعبية جماعى على جائزة خاصة من المهرجان.



