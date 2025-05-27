السعودية: ملتزمون بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجدد الوزير السعودي خلال كلمته، تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وعلى مدار نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت قوات الاحتلال العشرات من مراكز الإيواء وبينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وفي 6 مايو الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد مراكز الإيواء والنزوح المستهدفة من جيش الاحتلال إلى 234، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية.