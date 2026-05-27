منظمة الصحة العالمية: الحرب في الكونغو الديمقراطية قد تؤدي إلى تفاقم تفشي فيروس إيبولا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من "تداعيات كارثية لتزامن المرض والصراع" في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال تيدروس، في منشور على منصة "إكس": "لا يمكننا بناء الثقة مع المجتمعات المحلية أو عزل المصابين بالمرض بينما تتساقط القنابل".

وناشد تيدروس، الأطراف المتحاربة إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار من أجل احتواء تفشي المرض.

وبسبب عدم وجود لقاح أو أدوية محددة لمتحور الإيبولا المتفشي حاليا، لا يمكن كسر سلسلة العدوى إلا من خلال علاج المصابين وفق أعلى معايير السلامة، وعزل المخالطين لهم لمدة ثلاثة أسابيع.

لكن بسبب القتال المستمر، يُجبر السكان في كثير من الأحيان على النزوح، فيما يعجز المخالطون للمصابين عن الابتعاد عن الآخرين داخل مخيمات النازحين المكتظة.

وكتب تيدروس جيبريسوس، في منشوره: "نناشد إعطاء الأولوية لبقاء الإنسان قبل أي اعتبار آخر".