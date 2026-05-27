 شرطة أستراليا تعتزم تشكيل فريق مدجج بالسلاح بعد مجزرة شاطئ بوندي
الأربعاء 27 مايو 2026 2:03 م القاهرة
شرطة أستراليا تعتزم تشكيل فريق مدجج بالسلاح بعد مجزرة شاطئ بوندي

أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2026 - 1:19 م

استمعت لجنة تحقيق حكومية أسرالية، اليوم الأربعاء، إلى أن قوة شرطة ولاية أسترالية عملت على تشكيل فرق استجابة سريعة مدجج بالسلاح، منذ أن قتل مسلحون 15 شخصا وأصابوا ثلاثة رجال شرطة، كانوا مسلحين بمسدسات فقط في احتفال عيد الحانوكا (عيد الشموع عند اليهود) في سيدني في ديسمبر.

وفي أثناء إدلائه بشهادته أمام اللجنة الملكية حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، والتي تحقق في انتشار معاداة السامية في أستراليا، قبل الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر على شاطئ بوندي، وصف نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هدسون اختلالا في ميزان القوى النارية(قدرة القوة العسكرية على استخدام الأسلحة النارية).

وأضاف أن قوة الشرطة ردت بخطة لإنشاء قيادة الاستجابة المسلحة، المجهزة ببنادق نصف آلية ومن خلال إحياء عملية ذات موارد ذات أولوية تركز على الجرائم المعادية للسامية وعمليات انتقامية ضد أهداف إسلامية.

 

