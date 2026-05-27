وزير خارجية باكستان يلتقي أنطونيو جوتيريش في نيويورك لبحث قضايا إقليمية ودولية

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك على هامش نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفغانستان وفلسطين وإصلاح مجلس الأمن الدولي.

ووصل "دار" إلى نيويورك، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية في الفترة من 26 حتى 28 مايو؛ للمشاركة في نقاش مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، عقد في ظل رئاسة الصين للمجلس، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية، أن "دار" أعرب عن تقديره لـ"التزام الأمين العام الراسخ تجاه الأمم المتحدة والتعددية" وأقر بـ"دعمه المستمر وتعاونه القوي مع باكستان".

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وأشاد "دار"، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة القائم على المبادئ والدعم لجهود الوساطة من قبل باكستان وألقى الضوء على الدور الدبلوماسي من قبل إسلام آباد في تعزيز السلام الإقليمي.