مقتل امرأة وإصابة 5 أخرين إثر حادث تصادم بين مركبتين في شمال شرق ماليزيا

لقيت امرأة "52 عاما" حتفها وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفلان، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من محطة وقود في لالو بمنطقة كوالا كراي في ولاية كيلانتان الواقعة شمالي شرق ماليزيا.

وأعلن مسعفون تابعون لوزارة الصحة، وفاة الضحية، التي كانت تستقل سيارة، في مكان الحادث، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وقال مساعد رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في كوالا كراي نيك أحمد أفشام نيك با، إنهم تلقوا بلاغا طارئا في تمام الساعة 0718 صباحا يفيد بوقوع الحادث، ثم قاموا بناء عليه بإرسال سبعة من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث.

وأكد المسئول الماليزي، "نقل المصابين إلى مستشفى السلطان إسماعيل بترا في كوالا كراي بواسطة سيارات إسعاف تابعة للوزارة ووحدة خدمات الإنقاذ الطبي الطارئ، من أجل تلقي العلاج اللازم".