حريق يطال متجرا يهوديا في منطقة جولدرز جرين اللندنية

أفاد جهاز الإطفاء في لندن الأربعاء بأنه يعمل على إخماد حريق في منطقة في شمال لندن تضم عددا كبيرا من السكان اليهود وشهدت في الأشهر الأخيرة عددا من الحرائق المتعمدة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية عدة بأن الحريق الذي وقع في منطقة جولدرز جرين يطال متجر "كوشيِر كيندوم" اليهودي الذي يبيع أطعمة متناسبة مع الشريعة اليهودية (كوشير)، فيما انتشرت عبر الإنترنت مشاهد لسحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الشارع التجاري الرئيسي في المنطقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح جهاز الإطفاء في لندن في بيان أن "سبب الحريق لم يُعرَف بعد"، وأنه "يطال متجرا"، مضيفا أن نحو 15 من آلياته تعمل على إخماده، وأن قرابة مئة من عناصره يشاركون في جهود مكافحته، بعد تلقيه عشرات البلاغات في شأنه.

وشرح أن "الحريق يطال متجرا في الطبقة الأرضية ومنطقة تخزين في الجانب الخلفي من المتجر".

ونبّه إلى أن "الحريق يتسبب بكمية كبيرة من الدخان"، داعيا السكان إلى تجنّب المنطقة "خلال عمل عناصر الإطفاء على إخماد الحريق".

ويأتي هذا الحريق عقب موجة من الحرائق المتعمدة التي استهدفت معابد يهودية ومواقع مجتمعية خلال الأشهر الأخيرة في منطقة جولدرز جرين ومحيطها، حيث يقيم عدد كبير من اليهود.

كذلك شهدت المنطقة الواقعة في شمال لندن في أواخر أبريل الماضي هجوما بالسكين استهدف رجلين يهوديين.

واعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" المرتبطة بإيران مسئوليتها عن معظم تلك الحوادث، وفق مجموعة "سايت" للاستخبارات.

وأعلنت شرطة لندن إنشاء وحدة أمنية خاصة لحماية اليهود سمّتها "فريق حماية المجتمع" يضم في المرحلة الأولى 100 عنصر إضافي.

وأوضحت الشرطة الشهر الفائت أن هذه الوحدة ستنفذ دوريات في الأحياء وستكون مزوّدة "بقدرات متخصصة للحماية ومكافحة الإرهاب".

وقال ناطق باسم الشرطة إن عناصر هذه الوحدة كانوا في موقع حريق الأربعاء "يساعدون عناصر الإطفاء في إغلاق الطرق وتنفيذ عمليات الإجلاء".

وأضاف: "لحسن الحظ، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".

وتابع أن "الحريق متواصل"، وأن "التركيز راهنا ينصب على إخماده وضمان سلامة العامة، ومن المبكر جدا تحديد سببه".