كوريا الجنوبية ترجح تورط إيران في هجوم على سفينتها بمضيق هرمز

توصلت الحكومة الكورية الجنوبية، إلى أنه من المرجح أن تكون إيران وراء الهجوم الذي وقع في الرابع من مايو الجاري على سفينة إتش إم إم نامو للشحن، التي تعرضت لهجوم أثناء رسوها في مضيق هرمز في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية، أن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون جو أعلن اليوم الأربعاء أن نتائج التحقيق تشير إلى أن إيران.

وقال المحققون، إن الحطام الذي تم انتشاله من الجسمين الجويين يشبه إلى حد كبير المحركات النفاثة التوربينية الإيرانية الصنع.

وأضاف بارك، أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الهجوم مقصودا أم لا.

وقالت سول، إنها تعتزم استدعاء السفير الإيراني والمطالبة بضمانات لعدم تكرار هذا الحادث.