مسؤولون أمريكيون ينفون وجود جدول أعمال محدد للقاء ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين

نفى مسئولون أمريكيون اليوم وجود جدول أعمال محدد للاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين التى تنطلق غدا الجمعة في مدينة (أوساكا) اليابانية.

وأضاف المسئولون الأمريكيون - في تصريح أورده راديو (صوت أمريكا) - أن الزعيمين سوف يناقشان - بكل تأكيد - القضايا المتعلقة بالأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط وفنزويلا.

على صعيد آخر، قال ترامب - ردا على سؤال لأحد الصحفيين على هامش غذاء عمل أقامه لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - إن واشنطن ملتزمة بتعظيم شراكتها الاقتصادية مع أستراليا من خلال إقامة استثمارات وعلاقات تجارية عادلة ومتوازنة ومفيدة للدولتين.

وحول سؤال آخر بشأن تداعيات سياسة (أمريكا أولا) التي ينتهجها ترامب وألحقت أضرارا بحلفاء الولايات المتحدة المقربين، قال ترامب "إن واشنطن ورثت عجزا تجاريا هائلا مع حلفائها المقربين، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تتعاون مع هؤلاء الحلفاء بل وتقدم لهم المساعدة عسكريا".