مسؤول بالناتو: جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وطالبان حساسة للغاية

قال الممثل المدني الأعلي لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان نيكولاس كاي "إن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أمريكا وحركة (طالبان) ستكون حساسة للغاية"، مؤكدا التزام الحلف باستمرار تقديم الدعم لأفغانستان حتى لا تعود ملاذا للإرهابيين الدوليين مرة أخرى.

وأضاف كاي - في تصريحات أوردتها قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الخميس - أن المحادثات الفعلية ستكون بين الأفغان بعضهم البعض، مؤكدا أنه سيكون على (طالبان) أن تستعد لمفاوضات (أفغانية-أفغانية) يكون جزءا منها مع الحكومة، وأنه سيكون على من يحضرون تلك المفاوضات أن يتصرفوا على أساس توافقي موحد حول كيفية المضي قدما.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح "كاي" أن الانتخابات تمثل أولوية كبرى، وأن مفوضية الانتخابات المستقلة تعمل بجد للتعلم من دروس الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.. لافتا إلى أن الاستعداد للانتخابات المقررة في سبتمبر يتطلب جهدا كبيرا.

يشار إلى أن السكرتير العام للحلف ينس شتولتنبرج صرح أمس الأربعاء بأن المجتمع الدولي بات أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان.