حبس محام فيتنامي لاتهامه بالتآمر للإطاحة بالحكومة

قضت محكمة مدينة هو شي منه بفيتنام بحبس محام سابق لمدة ثماني سنوات لإدانته بالتآمر للإطاحة بالحكومة.

وذكرت صحيفة ثانه نين، اليوم الخميس، أنه تم إدانة تران كونج كاي، البالغ من العمر 56 عاما، بأنه كان عضوا بالحكومة الوطنية الفيتنامية المؤقتة، وهى جماعة محظورة في أمريكا تسعى لإعادة إقامة النظام السابق في جنوب فيتنام الذي تمت هزيمته في حرب فيتنام.

وأضافت الصحيفة أنه تلقى تعليمات من شخص مكلف بالاتصال به بالحكومة الوطنية الفيتنامية المؤقتة بحشد الدعم لإجراء "استفتاء" خارج إطار القانون في فيتنام لانتخاب داو منه قوان، زعيم الحكومة الوطنية المقيم في أمريكا، رئيسا للبلاد.

وينص القانون الفيتنامي على عدم قانونية أحزاب المعارضة.

ويشار إلى أن فيتنام صنفت الحكومة الوطنية كمنظمة إرهابية.