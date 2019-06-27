أطباء روما يحذرون من المخاطر الصحية الناجمة عن القمامة في المدينة

حذر الأطباء في العاصمة الإيطالية، روما، من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن تراكم القمامة في صناديق النفايات في شوارع المدينة، في الوقت الذي تكافح فيه سلطات العاصمة مشكلة القمامة التي تتفاقم بسبب حرارة الصيف.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن التخلص من النفايات يمثل مشكلة مستمرة منذ فترة طويلة بالنسبة للمدينة، بعد أن تركت روما بدون موقع رئيسي لمعالجة 1.7 مليون طن متري من النفايات التي تنتجها كل عام منذ إغلاق مكب النفايات مالاجروتا عام 2013.

وقال دكتور روبرتو فلوبي من المجلس الوطني للأبحاث، إن الحيوانات مثل الكلاب والقطط والفئران وحتى الطيور تمثل مشكلة صحية خطيرة لأنها تنبش في القاذورات وتنشر العدوى البكتيرية من خلال مخلفاتها، كما حذر المواطنين الغاضبين من حرق أكوام القمامة لأنه يشكل خطورة صحية أكبر من خلال تلوث الديوكسين، والذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.