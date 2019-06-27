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تفجير انتحاري بشارع الحبيب بورقيبة في تونس

نور رشوان
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:58 م

أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الخميس، بوقوع تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، بوسط تونس.
وأضافت أن التفجير الانتحاري أسفر عن سقوط أربعة جرحى حتى الآن، مشيرة إلى وقوعه على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

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