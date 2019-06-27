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الداخلية التونسية: قتيل و8 مصابين على الأقل في تفجيري تونس

نور رشوان
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:15 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:15 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية -اليوم الخميس- سقوط قتيل وثمانية مصابين على الأقل، في التفجيرين اللذين وقعا في وسط تونس.

وشهدت العاصمة التونسية -اليوم الخميس- وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن، في شارع الحبيب بورقيبة، ومنطقة القرجاني.

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