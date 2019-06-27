الداخلية التونسية: قتيل و8 مصابين على الأقل في تفجيري تونس

الأكثر قراءة
رسميا.. استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب
خاص..أول تصريح لعمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب
القبض على قاضٍ بمحكمة مستأنف أكتوبر بتهمة الرشوة
السيسي يصدر قوانين زيادة معاشات المدنيين والعسكريين وإقرار العلاوة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
مؤيد
معارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الداخلية التونسية -اليوم الخميس- سقوط قتيل وثمانية مصابين على الأقل، في التفجيرين اللذين وقعا في وسط تونس.
وشهدت العاصمة التونسية -اليوم الخميس- وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن، في شارع الحبيب بورقيبة، ومنطقة القرجاني.