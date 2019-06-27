أسقط برلمان جمهورية قرغيزستان بوسط آسيا اليوم الخميس، الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف، وسط مزاعم متزايدة بالفساد.

وقال البرلمان في بيان على موقعه على الإنترنت، إن أتامباييف، الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة ما بين عام 2011 إلى 2017، متورط في خمس حالات فساد، دون أن يحددها.

ورفض أتامباييف /62 عامًا/ هذه المزاعم.

وصوت أكثر من 100 نائب برلماني لصالح رفع الحصانة عنه كرئيس دولة سابق؛ مع معارضة ستة نواب فقط ، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وشهدت جمهورية قرغيزستان، وهي جمهورية سوفيتية سابقة غير ساحلية على الحدود مع الصين ، ثورتين خلال العقدين الماضيين، في عامي 2005 و2010.

وقد تخلى أتامباييف عن السلطة طواعية في نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات.