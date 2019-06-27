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عاجل.. نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 2:18 م

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، عن نقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى بسبب إصابته بوعكة صحية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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