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أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، عن نقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى بسبب إصابته بوعكة صحية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.