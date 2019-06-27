أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، عن نقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى بسبب إصابته بوعكة صحية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.