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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو، يرصد لحظة احتراق طائرة ركاب روسية من طراز «آن-24»، في جمهورية بورياتيا الروسية، بعد هبوطها اضطراريًا.وقُتل طيارين وأصيب 7 أشخاص، إثر الهبوط الاضطراري للطائرة، والذي أدى إلى احتراق جزء منها.