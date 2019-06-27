عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو، يرصد لحظة احتراق طائرة ركاب روسية من طراز «آن-24»، في جمهورية بورياتيا الروسية، بعد هبوطها اضطراريًا.

وقُتل طيارين وأصيب 7 أشخاص، إثر الهبوط الاضطراري للطائرة، والذي أدى إلى احتراق جزء منها.



