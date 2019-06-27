الخميس 27 يونيو 2019 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. شاهد لحظة احتراق طائرة روسية بعد هبوط اضطراري

نور رشوان
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:02 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 12:02 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو، يرصد لحظة احتراق طائرة ركاب روسية من طراز «آن-24»، في جمهورية بورياتيا الروسية، بعد هبوطها اضطراريًا.
وقُتل طيارين وأصيب 7 أشخاص، إثر الهبوط الاضطراري للطائرة، والذي أدى إلى احتراق جزء منها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك