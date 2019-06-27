رئيس المجلس الأوروبي يصف قمة مجموعة العشرين بـ«الصعبة»

وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تبدأ أعمالها غدا في أوساكا باليابان، بـ "الصعبة" نظرا إلى التحديات العالمية التي يتعين التصدي لها والحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية وتجنب الحروب التجارية وإصلاح نظام التجارة العالمي والاستعداد للثورة الرقمية.

وأشار دونالد تاسك، خلال حديثه في بداية لقائه اليوم بأوساكا برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى تزايد التوترات العالمية، ومن بينها على سبيل المثال التطورات بالنسبة لإيران والوضع بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب التحلي بروح المسئولية، مشيدا بالعمل الرائع الذي تقوم به الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين ودعم الاتحاد الأوروبي لها.

كما أعرب عن قناعته بأن التزام وقيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ستسهم في التغلب على العديد من الصعوبات التي يقابلها العالم.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس وزراء اليابان بعد قليل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل انطلاق قمة العشرين غدا الجمعة، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.

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