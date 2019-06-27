جوتيريش يدعو قادة مجموعة العشرين إلى الإسراع في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة دول مجموعة العشرين إلى الإسراع في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية المستدامة.



والأهداف الإنمائية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي تم الاتفاق عليها في 2015 لمعالجة قضايا عالمية، ضمن 17 فئة من بينها الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ والإنتاج المستدام والنمو الاقتصادي.



وقال جوتيريش في رسالة نشرت الأربعاء: "لدينا الرؤية وأطر العمل والخطط .. ما نحتاج إليه هو الإسراع من وتيرة العمل وليس المزيد من المداولات".



وأضاف أن قادة العالم بحاجة إلى العمل "بشكل جماعي وطارئ" لإدارة المخاطر العالمية وتمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف الدول التي تم الاتفاق عليها قبل أربعة أعوام.



ولا يتوقع أن تحقق أي دولة جميع الأهداف بحلول عام 2030 ، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان شتفتونج" الألمانية.



وكتب جوتيريش: "يجب أن تلعب مجموعة العشرين دورا محوريا، وهو دور يمكن أن يؤدي إلى تغيير حقيقي. قراراتكم تؤثر على حياة ما يقرب من ثمانية مليارات شخص في جميع أنحاء العالم. أحثكم على أن تقودوا الطريق لضمان عدم تخلف أحد عن الركب".



وسيلتقي قادة دول مجموعة العشرين ، التي تمثل دولهم 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، في أوساكا باليابان على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين.