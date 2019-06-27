هبة فنية كبيرة تعزز متحف فيسبادن بألمانيا

أصبح متحف فيسبادن في عاصمة ولاية هيسه الألمانية، مركزًا للفن الحديث عقب هبة فنية كبيرة.

وقال مدير المتحف أليسكندر كلار اليوم الخميس، إن أكثر من 500 قطعة من مجموعة فيرديناند فولفجانج نيس تشكل أكبر هبة حصل عليها المتحف على الإطلاق.

وترجع هذه القطع وهي من عصر "يوجندشتيل"، كما يُعرف الفن الحديث في ألمانيا، إلى نهاية القرن التاسع عشر وسوف تُعرض بشكل دائم في الجناح الجنوبي المجدد بالمتحف، عقب مراسم افتتاحية يوم السبت.

وجمع نيس وهو تاجر أعمال فنية، هذا القطع على مدار أكثر من 40 عامًا. وتشمل لوحات لجوستاف مورو وفرانتس فون شتوك وتماثيل لألفونس موتشا.

وهناك أجنحة كاملة من الأثاث إلى جانب الزجاج والخزف. وقدرت وزارة الفنون بالولاية قيمة الهبة بـ41 مليون يورو (47 مليون دولار).