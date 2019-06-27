لجنة عربية تؤكد دعمها طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات

أكدت اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات أهمية دعم وتبني الدول العربية طلب فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات حال تقديم دولة فلسطين لمشروع قرار بهذا المعنى في الوقت الذي ترتئيه.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية جميل الزغارنة، وبحضور عدد من ممثلي الدول العربية، وممثل مكتب الإقليم العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، والألسكوا، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مصر.

وشددت اللجنة على أهمية دعم وتبني الدول العربية لأي قرار ستطرحه فلسطين في مؤتمر الراديو العالمي 2019 المزمع عقده في شرم الشيخ.

وأكدت أهمية مواصلة أمين عام جامعة الدول العربية جهوده ومتابعة اتصالاته مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات من أجل متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين، والتأكيد على قيام الإدارات العربية وبصفة خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التنسيق مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لوضع آلية لتنفيذ القرار 99 والقرار 125 (المراجعين في دبي 2018) الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 18 المراجع في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بيونس آيرس 2017) ومتابعة التقرير الدوري المقدم من الأمين العام للاتحاد بشأن القرارات الخاصة بفلسطين.

ودعت اللجنة، مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق والتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية للبدء الفوري بتمكين فلسطين من إستغلال الحيز الترددي 694-862 MHZ والناجم عن عملية التحول الرقمي للاستخدامات وتطبيقات الخدمة المتنقلة ذات النطاق العريض بناء على القرار رقم 12 الصادر عن مؤتمر الراديو 2015 والقرار 125 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين.

كما دعت اللجنة، مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الى مواصلة وتعزيز المساعدات التقنية المقدمة الى فلسطين بناء على القرار 125 الصادر عن دبي 2018 وقرار 18 المراجع في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بيونس آيرس 2017) من اجل تنمية شبكات الاتصالات لديها واتخاذ التدابير الملائمة الهادفة الى انشاء شبكات النفاذ الدولية بما في ذلك المحطات الأرضية الساتلية.

وطالبت اللجنة، الإدارات العربية وبصفة خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بالعمل والمساعدة بتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين وحقها في الموارد والمصادر الطبيعية من طيف ترددي ومدى رقمي وانشاء بوابات دولية، ومواصلة الجهود لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها بعد مؤتمر المندوبين المفوضين كيوتو1994 من قبل قطاعات الاتحاد الدولي الثلاثة.

ودعت اللجنة، مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الى تنفيذ برامج وانشطه ومشاريع ومبادرات خاصة بفلسطين عملا بالاتفاقات السابقة في الاتحاد وزيادة المخصصات المالية لصالح مساعدة فلسطين ضمن المخصصات المالية لمكتب تنمية الاتصالات المكرسة لهذا الغرض وللأشكال الأخرى من المساعدة التي تدخل في نطاق نشاطه.

كما دعت اللجنة، الاتحاد الدولي للاتصالات الى اتخاذ تدابير إضافية فعالة بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد الثلاث (التنمية،الراديو والتقييس) لتمكين فلسطين من بناء وتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية اسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد لتوفير النفاذ على أساس غير تمييزي الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ووسائلها وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة.