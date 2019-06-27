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الحرب التجارية والتوترات مع إيران في صدارة جدول أعمال قمة مجموعة العشرين

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 10:26 ص | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 10:26 ص

من المقرر أن يبدأ قادة عالميون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، في التوافد إلى مدينة أوساكا اليابانية اليوم الخميس للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وسط توقعات بأن تسيطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات مع إيران، على أعمال القمة.

وتفُتتح القمة رسميا غدا الجمعة في المدينة الواقعة غرب اليابان وتستمر أعمالها على مدار يومين.

وسيُعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وشي، والذي من المرجح أن يجذب الكثير من الانتباه في القمة التي تجمع ممثلي الاقتصادات الكبرى، يوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب أيضًا بزعماء آخرين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


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