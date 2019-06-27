الخميس 27 يونيو 2019 3:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود تايوان للتصدي للصيد غير القانوني للأسماك

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:18 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:18 م

أدى التقدم الذي أحرزته تايوان على صعيد التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم للأسماك إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي "بطاقته الصفراء" ضد الدولة الآسيوية اليوم الخميس.

ومنذ التحذير الرسمي في أكتوبر 2015، تتفاوض المفوضية الأوروبية وتايوان حول هذه القضية.

وقال كارمينو فيلا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك في بيان: "أرحب بالجهود الكبيرة التي بذلتها تايوان لإصلاح إطارها القانوني لمصايد الأسماك وتطبيق أدوات تحكم جديدة، وتحسين إمكانية تتبع منتجات المصايد السمكية البحرية".

وأضاف فيلا: "أظهر حوار الاتحاد الأوروبي مع تايوان مرة أخرى أن التعاون الدولي هو محرك رئيسي نحو إدارة سليمة على نحو أكثر للمحيطات".

وأشادت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون بالعمل الجماعي لإدارتها.

وقالت تساي في أحد المنشورات على فيسبوك: "لقد حققنا هذا! لقد نجحنا في حماية صادراتنا من منتجات الأسماك التي تزيد قيمتها على 40 مليار دولار تايواني (1.3 مليار دولار أمريكي)".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك