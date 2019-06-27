البنك المركزي في بوتسوانا يبقى على معدل الفائدة عند 5 %

أبقى البنك المركزي في بوتسوانا على معدل الفائدة عند أدنى نسبة منذ 2007 على الأقل، في ظل توقعات ببقاء معدل التضخم منخفضا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك، موسىز بيلايلو، للصحفيين، اليوم الخميس، في العاصمة جابورون، إن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل الفائدة عند 5%.

يشار إلى أن معدل الفائدة يبلغ 5 % منذ أكتوبر 2017، عندما خفض البنك المركزي المعدل بواقع 50 نقطة أساسية.

وقال بيلايلو إن البنك المركزي يهدف لتسجيل نسبة تضخم تتراوح ما بين 3% إلى 6%، مثل دولة جنوب أفريقيا.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 % في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف بيلايلو أن تباطؤ النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا، التي تمثل نحو 70% من فاتورة الاستيراد الشهرية لبوتسوانا، سوف يساعد في كبح التضخم في جابورون.