الخميس 27 يونيو 2019 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أوبر تعتزم إطلاق خدمة النقل بالقوارب في لاجوس النيجيرية

لاجوس - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 10:51 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 10:51 م

تخطط شركة "أوبر تيكنولوجيز" لخدمات النقل لإطلاق خدمة لنقل الركاب بالقوارب في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وأكبر مدنها، للتغلب على الازدحام المروري.

قال بروكس إنتويسل، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أوبر، في مقابلة اليوم الخميس، إن شركة خدمات النقل تجري محادثات مع حكومة ولاية لاجوس والسلطات التنظيمية لبدء خدمات أوبر للنقل بالقوارب في الممرات المائية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

قال إنتويسل: "نحن نعلم أن حركة المرور ذات أولوية، ونعتقد أننا نستطيع المساعدة بهذا الصدد. إننا نجري مناقشات جيدة ومثمرة مع المنظمين في الوقت الحالي، وهذا ما نقوم به الأسبوع الجاري، إننا نلتقي مع الشركاء"، ولم يحدد المسؤول التنفيذي موعدا لبدء الخدمة.

ويقدر عدد سكان لاجوس ، أكبر مدن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحوالي 22 مليون نسمة، وتشتهر المدينة بالازدحام المروري، حيث يضطر الركاب لقضاء ساعات في سياراتهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك