الجيش اللبناني يضبط إرهابيا داعشيا شديد الخطورة

أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على إرهابي شديد الخطورة ينتمي إلى تنظيم (داعش)، لقيامه بتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية داخل الأراضي اللبنانية واغتيال عناصر أمنية، مشيرا إلى أنه جرى إحالته إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابي حسين أحمد الحجيري، وهو أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والصادر بحقه عدد من القرارات القضائية بإلقاء القبض عليه.

وأضافت أن الإرهابي المضبوط، نفذ عشرات العمليات الإرهابية ضد مدنيين وعسكريين في لبنان، ومن بينها اشتراكه في جريمة اغتيال عنصر أمني بجهاز قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى دوره الأساسي في نقل الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية، وتجنيد أشخاص ونقلهم للانخراط في العمليات القتالية داخل سوريا لصالح تنظيمات إرهابية.