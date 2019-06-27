تتعرض الغابات الاستوائية في العالم إلى خطر حقيقي، حيث أن هناك حوالي 30 مليون فدان من الغابات خسرتها المناطق الاستوائية في عام 2018 حول العالم، بما يعادل مساحة 30 ملعب كرة قدم في الدقيقة الواحدة، حسب التقرير المصور لقناة الغد الاخبارية.



وأضاف التقرير أن أكبر الخسارات كانت من نصيب البرازيل والكونغو وإندونيسيا حيث شهدتا ماليزيا ومدغشقر نسبة عالية من فقدان الغابات، أيضا بلغ فقدان الغابات ذروته عام 2016.



وأوضح التقرير أنه بسبب التغير المناخي والحرائق التى لم يتم السيطرة عليها في البرازيل وإندونيسيا، جاء نسبة الفقد العالية لديهم، مشيرًا إلى أن الغابات تمتص نحو 30 % من الغازات الدفيئة ما يعادل 11 مليار طن كربون في السنة الواحدة.



وأشار إلى أن السبب الرئيسي في فقدان الغابات أيضًا تمثل في الزراعة غير المرخصة، مثل شجر النخيل في قارتي آسيا وإفريقيا، وفول الصويا ومحاصيل الوقود الحيوي في أمريكا اللاتينية.