روسيا تدعو منظمة معاهدة الأمن الجماعي بتكثيف مكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان

دعا سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي برفع مستوى فعالية التدابير المشتركة للحد من تهريب المخدرات من أفغانستان، مشيرا إلى أن تهريب المخدرات توفر الدخل الرئيسي للإرهابيين الدوليين الذين يتمركزون على الأراضي الأفغانية.

وقال باتروشيف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه في هذه الظروف، تكتسب زيادة فعالية أنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات".. لافتا إلى أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات يعد تهديداً كبيراً كونه يجلب الدخل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال تهريب المخدرات إلى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

من جانبه، أشار السكرتير الصحفي لمجلس الأمن الروسي يفجيني أنوشين، إلى أن باتروشيف أوضح أن مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي ينتقلون حالياً إلى أفغانستان، وأن عددهم بلغ 4 آلاف شخص، وهم يعتبرون الأراضي الأفغانية قاعدة لهم لنقل أنشطتهم الإجرامية إلى بلدان آسيا الوسطى.

يذكر أنه عٌقد اليوم في العاصمة القرغيزية (بشكيك) اجتماع لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تضم كلاً من (أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، إضافةً إلى روسيا).