2 مليون مواطن يواجهون أزمة غذاء في كينيا بسبب الجفاف

قالت الهيئة الوطنية للتعامل مع الجفاف في كينيا، في تقرير اليوم الخميس، إن عدد المواطنين الذين يواجهون أزمة غذاء يمكن أن يصل إلى 2 مليون مواطن في يوليو المقبل، وذلك في ظل تأثير الجفاف على إنتاج الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة القول اليوم الخميس إن المواطنين الذين يحتاجون مساعدة غذائية سوف يرتفع من 1.6 مليون مواطن، وهو العدد الذي تم تسجيله في مايو الماضي.

يذكر أن موجة جفاف مماثلة خلال عام 2017 قد تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ 6 أعوام.

وحذر محافظ البنك المركزي باتريك نجوروجي من أن موجة الجفاف ربما تؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 5.9 % مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 6.3 %.

يشار إلى أنه خلال شهر أبريل الماضي، تسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في ارتفاع نسبة التضخم لأعلى معدل منذ 19 عاما بلغ 6.6 %.