بريطانيا تضع قانونا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول 2050

صدر في بريطانيا، اليوم الخميس، قانون يرفع الهدف لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، لتكون بذلك أول دولة ذات اقتصاد ضخم تقوم بهذا.

وكانت بريطانيا أعلنت في 2008 أنها تستهدف خفض الانبعاثات بـ80% بحلول 2050، إلا أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عززت الهدف بعد توصية صدرت مؤخرا من خبراء مكلفين من الحكومة.

وقالت ماي، في بيان اليوم، قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان، إن الحكومة لديها "خطط طموحة لحماية البيئة"، وترى أن خطر التغير المناخي "يهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وقال وزير الطاقة والنمو النظيف كريس سكيدمور: "المملكة المتحدة هي من أطلقت الثورة الصناعية، التي قادت إلى النمو الاقتصادي حول العالم وكذلك إلى زيادة الانبعاثات".

وأضاف: "واليوم نقود العالم مرة أخرى لنصبح أول اقتصاد كبير يمرر قوانين جديدة لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 وفي نفس الوقت الالتزام بتحقيق نمو اقتصادي".

وكانت ماي قالت في وقت سابق إنها تتطلع إلى أن تقود بريطانيا العالم إلى نمو أنظف وأكثر مراعاة للبيئة.

وتهدف الحكومة إلى التوصل إلى هدف تصفير الانبعاثات من خلال استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية وغيرها من صور الطاقة النظيفة، فضلا عن التوسع في زراعة الأشجار وبرامج كفاءة الطاقة ونشر السيارات الكهربائية.

وقوبل الهدف الجديد بردود فعل متباينة من نشطاء البيئة، حيث رحب البعض بالقانون، بينما قال آخرون إن الحكومة لا تتحرك بالصورة أو السرعة الكافية.