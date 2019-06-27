أثناء جلوس المذيعة البريطانية سوزانا ريد في الاستديو خلال الدقائق الأولى من برنامجها "صباح الخير بريطانيا" الذي تقدمه مع زميلها بيرس مورجان، طلب منها ارتداء ساعة وتجربتها؛ مؤكدًا لها أنها "مميزة".

وبمجرد أن وضعت "ريد" الساعة على معصمها؛ صعقت بالكهرباء بقوة 350 فولت، بينما ظل "مورجان" يضحك على المزحة التي فعلها في المذيعة أمام المشاهدين.

ومن شدة الكهرباء، قفزت سوزانا من على مقعدها لكنها تمالكت نفسها سريعًا حتى لا تفسد حلقة البرنامج، في الوقت الذي قال زميلها مازحًا: "سأطرد من وظيفتي لما فعلته بالتأكيد".

ولم تكن مزحة الساعة هي الموقف الوحيد المحرج الذي تعرضت له المذيعة سوزانا ريد، حيث إنها صادفت بعض المواقف السيئة والانتقادات خلال السنوات الماضية، والتي تستعرضها "الشروق" في السطور التالية.

1- الملابس الممزقة:

تعرضت سوزانا ريد في أبريل 2015 إلى موقف محرج على الهواء مباشرة، حينما تمزقت ملابسها أثناء تقديمها البرنامج.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، حاولت "ريد" السيطرة على الموقف من خلال وقف البرنامج والخروج لفاصل إعلاني، وخلال هذه الفترة قامت بارتداء ملابس مختلفة.

وظهرت سوزانا بعد الإعلان بفستان مفتوح الصدر برتقالي اللون، وقدمت اعتذارًا للمشاهدين على هذا الموقف السيء.

2- فستان غير لائق:

في العام ذاته، عقدت سوزانا لقاءً مع عارض الأزياء ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام، في برنامجها "صباح الخير بريطانيا" وظهرت في اللقاء مرتدية فستان ضيق.

وأعرب "بيكهام" عن تعجبه من ارتداءها الفستان، قائلًا: "أنا متفاجئ بأنك ارتديت هذا الفستان الرائع وأنا ارتدي تي شيرت"، لترد عليه: "كان على أن ارتدي تيشرت أنا أيضًا".

وفي منتصف الحلقة، تلفظت ريد بكلمات مثيرة منها: "الأجواء ساخنة تحت الأضواء"، فرد عليها بيكهام بأسلوب غزل "ساخنة!".

وبعد أن انتقد متابعو البرنامج أسلوب سوزانا في الحوار، فسرت ما حدث عبر "بي بي سي"، بأنها على علاقة جيدة مع بيكهام وهو يعبتر صديقًا لها منذ فترة طويلة.

وعن اختيارها الظهور بفستان، أكدت ريد أن زوجة عارض الأزياء بيكهام تعد مصممة فساتين، ولذلك وجدت أن الظهور بفستان سيكون جيدا.

3- ملابس مثيرة:

وفي لقاء آخر، ظهرت سوزانا مرتدية فستان قصير، وكانت في هذه الحلقة تحاور ديفيد كاميرون الذي كان يتولي رئاسة مجلس الوزارء البريطاني.

وبعد انتهاء الحلقة، واجهت ريد انتقادات عديدة من قبل الجمهور، بسبب نظراتها المثيرة إلى كاميرون ووضعها القلم في فمها كثيرًا وأيضًا لم تتحدث معه إلا عن حياته الشخصية وعلاقاته بالأسرة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ردت المذيعة سوزانا على انتقاد الجمهور لها، مؤضحة أنها لم تمتص القلم بل وضعته في فمها فقط وهي عادةً ما تفعل ذلك أثناء التفكير سواء كان الضيف رجل أو مرأة، ورفضت التعليق على ملابسها ونظراتها لـ"كاميرون".

4- عضة على الهواء:

في عام 2013، استضافت سوزانا الممثل لوك إيفانز حتى يتحدث عن دوره في فيلم "Dracula Untold"، وقالت له خلال الحلقة: "أنا خائفة منك قليلًا"، ليندهش هو من حديثها، ورد على خوفها بعضة في الرقبة مرتين على الهواء.